Один человек погиб в результате пожара в квартире на юго-востоке Москвы

В столичном районе Кузьминки произошел пожар в квартире, в результате которого погиб человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Произошел пожар в квартире по адресу: ул. Жигулевская, д. 14, корп. 4. Из квартиры идет черный дым. По словам очевидцев, в квартире обнаружено тело погибшего», — сказал собеседник агентства.