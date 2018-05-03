Ещё
Один человек погиб в результате пожара в квартире на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек погиб в результате пожара в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
В столичном районе Кузьминки произошел пожар в квартире, в результате которого погиб человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Произошел пожар в квартире по адресу: ул. Жигулевская, д. 14, корп. 4. Из квартиры идет черный дым. По словам очевидцев, в квартире обнаружено тело погибшего», — сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по столице Агентству «Москва» подтвердили поступление заявки по указанному адресу, не уточнив подробностей.
Агентство «Москва»: последние новости
«Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati Движение ограничено на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе из-за опрокидывания КамАЗа Пьяный житель Подмосковья выстрелил в женщину из ружья за отказ отдать ему спиртное
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-6
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Lexus NX: хватит стесняться
Представлен турбированный «Москвич-2140»10
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение