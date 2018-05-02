Дорожная полиция призывает автомобилистов исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения

Сотрудники ГИБДД за прошедшие два выходных дня задержали 152 нетрезвых водителя, 46 из которых в г. Иркутске.

Действия правонарушителей привели к совершению 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 участника дорожного движения получили телесные повреждения. Кроме того,

инспекторами ДПС пресечено 13 фактов управления транспортными средствами

лицами, ранее лишенными водительских прав.

На основании собранных материалов за последние двое суток возбуждено 9 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает

наказание в виде денежного штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч

рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Мероприятия, направленные на выявление такого рода правонарушений и преступлений продолжаются. Во избежание трагических последствий,

полиция призывает водителей исключить употребление алкоголя и рассчитывает на гражданскую активность людей, являющимися свидетелями

подобных нарушений законодательства.