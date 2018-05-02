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Регистратор запечатлел взрыв автомобиля на оживленной трассе в Израиле
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Регистратор запечатлел взрыв автомобиля на оживленной трассе в Израиле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувший вторник, 1 мая, на автомобильной дороге в районе израильского города Кфар-Сава произошел инцидент с летальным исходом, запечатленный регистратором очевидца.
Легковой автомобиль, находившийся в движении на проезжей части, внезапно взорвался и загорелся.
В результате произошедшего на месте ЧП погиб мужчина из уничтоженного транспортного средства, его спутник с сильнейшими ожогами в тяжелом состоянии был доставлен госпиталь.
Еще два человека, оказавшиеся поблизости получили травмы различной степени тяжести.
Полиция изучает обстоятельства произошедшего и работает над установлением причин взрыва.
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