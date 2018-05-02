Барьер отлетел в иномарку: в Самаре троллейбус наехал на провалившийся люк и спровоцировал ДТП

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Александра Матросова, в районе пересечения с улицей Победы, троллейбус наехал на провалившийся люк и задел водоналивной барьер. В результате он отлетел на припаркованную иномарку Hyundai Getz. Момент ДТП аварии — на видео очевидца.

Крышка люка устроила ДТП — Водитель троллейбуса, по всей видимости, не заметил, что случилось. И просто уехал с места происшествия. Автомобилистам — урок. Лучше не парковаться рядом с аварийными участками. А вдруг провал люка бы увеличился, — советует самарским водителям очевидец.

Теперь владельцу иномарки предстоит оценить ущерб. Серьезных повреждений, на первый взгляд, нет.