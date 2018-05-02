Полиция разыскивает водителя легковушки, из-за которого пострадали два пассажира автобуса на севере Москвы

Из-за совершения опасного маневра легковым автомобилем перед автобусом Мосгортранса в столичном районе Хорошевский два пассажира общественного транспорта получили ушибы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 15:00 в районе д. 7, стр. 1 по Хорошевскому шоссе легковой автомобиль совершил опасный маневр перед автобусом маршрута №39. Чтобы предотвратить столкновение, водитель городского транспорта применил экстренное торможение, в результате чего в салоне автобуса упали несколько пассажиров. Двое из них получили ушибы и обратились за медицинской помощью», — сказали в пресс-службе.