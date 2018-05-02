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На акции памяти в Одессе возникли беспорядки
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На акции памяти в Одессе возникли беспорядки 

Вести.Ru 1 час назад
Между идеологическими противниками у входа на Куликово поле в Одессе, где проходила акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года, возникла потасовка, передает "Интерфакс".
Трое участников столкновения доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение легких телесных повреждений» УК Украины.
Охрану порядка в Одессе обеспечивали порядка 2300 сотрудников силовых ведомств. Допуск в места памятных мероприятий осуществляется через рамки металлоискателей в специально установленных пунктах пропуска.
Вокруг Куликова поля и Соборной площади ограничено движение автотранспорта. Из-за этого на ряде магистралей Одессы образовались серьезные пробки.
Как известно, во время гражданских столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 — получили ранения.
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