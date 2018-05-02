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В Новосибирске угонщик автомобиля «Лада Гранта» устроил сразу три ДТП
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В Новосибирске угонщик автомобиля «Лада Гранта» устроил сразу три ДТП 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днем в Ленинском районе на угнанной «Лада Гранта» мужчина столкнулся сразу с тремя автомобилями. Первая авария произошла недалеко от дома по адресу Станиславского, 32 — угонщик врезался в автомобиль Toyota Ist сзади.
Покинув место аварии, «Лада» поворачивает налево и выезжает на улицу Немировича-Данченко. Не справившись с управлением, на перекрестке угонщик ударяется о поребрик и его автомобиль отбрасывает на стоящий на светофоре автомобиль Honda, а от него — на Audi, после чего «Лада» покидает место ДТП. После этого угонщик бросил автомобиль улице Костычева и скрылся.
Вчера вечером НГС. НОВОСТИ сообщали об аварии, случившейся в Заельцовском районе с участием Lexus RX300 и Subaru Impreza.
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