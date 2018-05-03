Грузовик на боку, бензин на асфальте: подробности утреннего ДТП на Московском

Сегодня в семь часов утра на Московском проспекте возле железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием китайского внедорожника и грузовика. Это случилось на повороте с проспекта на площадь Подвойского.

— Внедорожник ехал в крайнем правом ряду, откуда можно ехать только направо — на площадь Подвойского, а грузовичок в следующем ряду, левее, — рассказали свидетели аварии. — Местные все хорошо знают этот поворот — через площадь Подвойского с Московского выезжают на проспект Фрунзе. Но водитель иномарки с московскими номерами, похоже, этого не знал. И поехал прямо. Как раз в тот момент, когда грузовик стал поворачивать.

Грузовик в результате аварии перевернулся на бок. Очевидцы говорят, что из него стал вытекать бензин.

Заторов в районе, где произошла авария, сейчас нет — Оба водителя сказали, что чувствуют себя хорошо, — отметили автомобилисты, остановившиеся, чтобы помочь участникам ДТП. — Но мы всё же решили вызвать бригаду скорой помощи. Возможно, водитель грузовика ударился, просто в состоянии шока ещё не понял, что получил травмы.

Сейчас движение на Московском проспекте в районе аварии свободное — заторов нет.

Ещё одна серьёзная авария произошла на Тутаевском шоссе. Оттуда на скорой увезли двух детей в больницу.