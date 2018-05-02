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На Ленинском бомбила на «Мерседесе» надругался над пьяной пассажиркой
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На Ленинском бомбила на «Мерседесе» надругался над пьяной пассажиркой 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
29-летняя жительница Петербурга стала жертвой сексуального насилия в Красносельском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
1 мая рано утром девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймала попутку у станции метро «Ломоносовская». Ее взялся подвезти мужчина на автомобиле «Мерседес». Довезя ее до дома на Ленинском проспекте, водитель стал приставать к пассажирке. Применив физическую силу, он надругался над ней и скрылся.
Позже машина была найдена недалеко от места происшествия. Полиция установила владельца иномарки. Ее оказался 47-летний мужчина, который ранее был судим за изнасилование и разбой.
По факту случившегося проводится проверка.
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