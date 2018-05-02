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«Четырнадцатая» загорелась после столкновения с Citroen на объездной Верхней Пышмы
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«Четырнадцатая» загорелась после столкновения с Citroen на объездной Верхней Пышмы 

e1.ru 20 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на объездной Верхней Пышмы столкнулись «четырнадцатая» и Citroen. В результате столкновения отечественная легковушка вспыхнула и начала разгораться. Как сообщили E1.RU в ГИБДД, 38-летний водитель «четырнадцатой», выезжая с обочины на главную дорогу, не предоставил преимущества 36-летнему водителю Citroen, который ехал со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга.
— В результате столкновения ВАЗ выгорел полностью, — сообщили в ГИБДД. — У иномарки механические повреждения.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель ВАЗа успел выйти из машины.
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