«Четырнадцатая» загорелась после столкновения с Citroen на объездной Верхней Пышмы

Сегодня вечером на объездной Верхней Пышмы столкнулись «четырнадцатая» и Citroen . В результате столкновения отечественная легковушка вспыхнула и начала разгораться. Как сообщили E1.RU в ГИБДД, 38-летний водитель «четырнадцатой», выезжая с обочины на главную дорогу, не предоставил преимущества 36-летнему водителю Citroen, который ехал со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга. — В результате столкновения ВАЗ выгорел полностью, — сообщили в ГИБДД. — У иномарки механические повреждения. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель ВАЗа успел выйти из машины.