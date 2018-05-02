В Магнитогорске неизвестные повредили более десятка автомобилей

В Магнитогорске, в ночь с 22 на 23 апреля неизвестные шли по улице и разбивали автомобили, попадавшиеся на пути. Автоненавистники, шли по улице Жукова — от Зеленого Лога до улицы 50-летия Магнитки. Всего, от их действий пострадало более десятка машин, у них были разбиты лобовые стекла, оторваны зеркала и помяты крыши с капотами

Трое из пятерых вредителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Если кто-то узнал неизвестных просят сообщить в полицию или написать автору поста в соцсетях.

«Прошу не оставаться равнодушными, так как эти люди могут совершить данные противоправные действия по отношению и к вашему автомобилю», — обратился к горожанам автор поста.