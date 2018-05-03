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В России потратят 3 млрд рублей на слежку за водителями
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В России потратят 3 млрд рублей на слежку за водителями 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Российские власти потратят 3 млрд рублей на разработку системы «Автонет». Она будет собирать информацию о дорогах и водителях. Программное обеспечение сможет контролировать дорожное движение. К примеру, технология не позволит автомобилю ехать, если его владелец сядет за руль пьяным или очень усталым. Система попросту не даст машине завестись. Также ПО будет вести сбор данных о повреждениях асфальта. Информация будет передаваться дорожным службам. С помощью системы «Автонет» автомобилисты смогут заказывать товары в службах доставки, программировать диагностику транспорта и оплачивать страховку. На разработку технологии уйдет порядка 2 лет. Если она покажет себя с лучшей стороны, в будущем «Автонет» станет неотъемлемой частью каждого автомобиля в России.
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