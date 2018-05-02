На Уралмаше водитель BMW насмерть сбил пешехода

Сегодня вечером на улице Бакинских Комиссаров, 4, иномарка сбила мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель BMW ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны бульвара Культуры в сторону Кировградской.

Как рассказали E1.RU очевидцы, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

— Удар был такой сильный, что у BMW даже продавило лобовое стекло, — говорит очевидец Рафик.

— Водитель допустил наезд на 62-летнего пешехода, — говорят в ГИБДД . — Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Мужчина скончался на месте аварии.