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На Уралмаше водитель BMW насмерть сбил пешехода
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На Уралмаше водитель BMW насмерть сбил пешехода 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на улице Бакинских Комиссаров, 4, иномарка сбила мужчину. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель BMW ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны бульвара Культуры в сторону Кировградской.
Как рассказали E1.RU очевидцы, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
— Удар был такой сильный, что у BMW даже продавило лобовое стекло, — говорит очевидец Рафик.
— Водитель допустил наезд на 62-летнего пешехода, — говорят в ГИБДД. — Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Мужчина скончался на месте аварии.
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