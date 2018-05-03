Водитель «скорой помощи» пострадал от нападения хулигана в Таганроге 

Обстоятельства избиения водителя «скорой помощи» выясняют правоохранители в Таганроге.
Как сообщает «Блокнот», инцидент произошел 30 апреля около 24.00 на улице 1-й Котельной.
К водителю прибывшей по вызову «скорой помощи» подошел неизвестный и попросил закурить.
Получив отказ, мужчина несколько раз ударил потерпевшего по лицу и сбежал.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
Напомним, в октябре 2017 года пьяный пациент избил водителя автомобиля «скорой помощи» в Гуково. В мае прошлого года в Зернограде местный житель натравил на докторов овчарку.