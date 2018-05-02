Девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автомобильной аварии, которая произошла утром 2 мая в московском районе Санкт‐Петербурга, передает телеканал «360».

На пересечении Кубинской и Краснопутиловской улиц столкнулись самосвал, такси и LADA Largus , сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Водитель отечественной легковушки хотел «проскочить» налево, но не заметил двигавшийся попутно самосвал. В итоге он врезался в грузовой автомобиль и задел такси.

По словам очевидцев, прибывшие на место медики перебинтовали ногу девушке, ехавшей в LADA Largus.