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Девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге
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Девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автомобильной аварии, которая произошла утром 2 мая в московском районе Санкт‐Петербурга, передает телеканал «360».
На пересечении Кубинской и Краснопутиловской улиц столкнулись самосвал, такси и LADA Largus, сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.
Водитель отечественной легковушки хотел «проскочить» налево, но не заметил двигавшийся попутно самосвал. В итоге он врезался в грузовой автомобиль и задел такси.
По словам очевидцев, прибывшие на место медики перебинтовали ногу девушке, ехавшей в LADA Largus.
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