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Автобус с людьми перевернулся в Удмуртии
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Автобус с людьми перевернулся в Удмуртии 

Газета.Ru 1 час назад
На трассе в Удмуртии в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус с людьми, сообщает информагентство Nation News.
Как стало известно, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением своего транспорта, вследствие чего автобус выехал в кювет, после чего перевернулся, отмечает RT.
Сообщается, что в результате произошедшего инцидента пострадали два человека и их госпитализировали в больницу, однако об их состоянии здоровья информации пока нет.
Также сообщается, что в момент произошедшего инцидента в салоне автобуса находились 39 человек, включая семерых детей.
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