Автобус с людьми перевернулся в Удмуртии

На трассе в Удмуртии в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус с людьми, сообщает информагентство Nation News.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением своего транспорта, вследствие чего автобус выехал в кювет, после чего перевернулся, отмечает RT.

Сообщается, что в результате произошедшего инцидента пострадали два человека и их госпитализировали в больницу, однако об их состоянии здоровья информации пока нет.

Также сообщается, что в момент произошедшего инцидента в салоне автобуса находились 39 человек, включая семерых детей.