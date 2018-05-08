Колонна военной техники парализовала движение в Петербурге

Движение транспорта на КАД затруднено из-за военной техники, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП — Петербург». Кольцевая встала в пробках днем во вторник, 8 мая.

По словам очевидцев, военная техника едет на Дворцовую площадь для подготовку к параду Победы 9 мая. Колонна проследует по Пискаревскому проспекту и литейному мосту.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор длиной в 9 километров образовался на участке внутреннего кольца от реки Оккервиль до Рябовского шоссе.

Водителям советуют пользоваться объездными путями.

Напомним, впервые в параде Победы в Петербурге примет участие советский тяжелый танк ИС-3.