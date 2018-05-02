В Новосибирске погиб водитель после столкновения с грузовиком

В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП погиб водитель, а пассажир был госпитализирован, сообщает информагентство Nation News.

27 апреля ночью на улице Волочаевская в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Honda Civic влетел в припаркованный Nissan Disel. Водитель скончался на месте. Авария случилась примерно в 00:05 по местному времени рядом с домом N136.

Honda двигалась со стороны улицы Есенина по направлению Гусинобродского шоссе и совершила столкновение с припаркованным грузовым автомобилем Nissan. В результате дорожного происшествия водитель Honda от полученных травм погиб сразу на месте, а 35-летний пассажир был госпитализирован. У него ушиб колена и головы.

В результате ДТП иномарку буквально разорвало. Судебно-медицинская экспертиза установит, был ли водитель пьян.