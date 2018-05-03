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В Калининградской области завели дело из-за поездки детей на неисправном автобусе в Германию
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В Калининградской области завели дело из-за поездки детей на неисправном автобусе в Германию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Прокуратура Калининградской области в ходе проверки обнаружила многочисленные нарушения при организации поездки детей в Германию на экскурсионном автобусе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверку проводили по факту задержания в конце марта полицией Берлина туристического автобуса с 40 школьниками из России. По данным немецких правоохранительных органов, транспортное средство имело технические нарушения.
В ходе проверки подтвердилась информация о том, что автобус не соответствует обязательным требованиям безопасности. Кроме того, не был заключён договор фрахтования, не было подано уведомление в Госавтоинспекцию о перевозке детей, а водитель не прошёл предрейсовый медосмотр.
«Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключён договор. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в отношении водителя по ч. 1 ст. 327 УК России — подделка официального документа», — сказали в ведомстве.
По материалам проверки заведено уголовное дело. Прокурор обратился в суд с заявлением о запрете эксплуатации неисправного транспортного средства.
В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.
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