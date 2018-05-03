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Водитель автобуса с калининградскими школьниками ехал в Берлине с поддельными документами
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Водитель автобуса с калининградскими школьниками ехал в Берлине с поддельными документами 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Оказалось, что у водителя автобуса, которого задержали в Берлине, были поддельные документы. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Установлено, что на основании договора оказания автотранспортных услуг с ООО «Априори Тур» 24.03.2018 была осуществлена организованная поездка учащихся 8 класса школы № 7 г. Калининграда на автобусе «Неоплан» по маршруту: Калининград-Берлин и обратно.
«В нарушение требований действующего законодательства для организованной перевозки группы детей не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию. В связи с чем, прокурором района вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.14.2 КоАП РФ. По постановлениям прокурора директор оштрафован на 50 тыс. руб., юридическое лицо на 250 тыс. руб», — сообщают в ведомстве.
Помимо этого поездку организовал учитель без извещения директора, соблюдения обязательных требований по уведомлению Госавтоинспекции, составления списка детей.
Также водителем автобуса не был пройден предрейсовый медицинский осмотр. Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор.
«Прокурор Ленинградского района обратился в суд с административным исковым заявлением о запрете эксплуатации неисправного автобуса и принятия обеспечительных мер до приведения его в технически исправное состояние», — говорится в сообщении прокуратуры.
«Без тормозов»: неисправный автобус с калининградскими школьниками задержали в Берлине
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