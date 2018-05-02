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Администратор магазина «Пятерочка» напал на покупателей в Новосибирске
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Администратор магазина «Пятерочка» напал на покупателей в Новосибирске 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня новосибирский видеоблогер обнаружил в одном из магазинов сети «Пятерочка» просроченный продукт и попытался его купить.
Возле кассы молодой человек был остановлен администратором магазина, который попытался забрать у него этот товар. После отказа покупателя пройти в подсобное помещение магазина администратор насильно вывел блогера и его оператора на улицу и начал нецензурно выражаться, а также угрожать молодым людям расправой.
Полиция, приехавшая по вызову блогеров, задержала администратора «Пятерочки». На момент написания этой новости у пресс-службы ГУ МВД информации по данному происшествию не было.
Недавно НГС. НОВОСТИ рассказывали о снятой на видео эвакуации автомобиля на штрафстоянку вместе с водителем.
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