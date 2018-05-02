Администратор магазина «Пятерочка» напал на покупателей в Новосибирске

Сегодня новосибирский видеоблогер обнаружил в одном из магазинов сети «Пятерочка» просроченный продукт и попытался его купить.

Возле кассы молодой человек был остановлен администратором магазина, который попытался забрать у него этот товар. После отказа покупателя пройти в подсобное помещение магазина администратор насильно вывел блогера и его оператора на улицу и начал нецензурно выражаться, а также угрожать молодым людям расправой.

Полиция, приехавшая по вызову блогеров, задержала администратора «Пятерочки». На момент написания этой новости у пресс-службы ГУ МВД информации по данному происшествию не было.