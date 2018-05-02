В ДТП в Краснодарском крае погиб один человек 

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть доставлены в медицинские учреждения после столкновения пяти машин в Динском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"Пять машин столкнулись в Динском районе. Один человек погиб на месте, шесть человек с места аварии доставлены в медицинское учреждение для осмотра", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, по предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу. «Авария произошла в 19:10 на трассе Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Васюринской», — уточнил собеседник, добавив, что сотрудники ДПС на данном участке дороги проводят необходимую регулировку для обеспечения бесперебойного движения.