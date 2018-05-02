В ДТП в Краснодарском крае погиб один человек

СОЧИ, 2 мая. / ТАСС /. Один человек погиб и шесть доставлены в медицинские учреждения после столкновения пяти машин в Динском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МВД

"Пять машин столкнулись в Динском районе. Один человек погиб на месте, шесть человек с места аварии доставлены в медицинское учреждение для осмотра", — сказал представитель пресс-службы.