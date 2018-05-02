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Разыскиваются очевидцы произошедшего в центре Владивостока
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Разыскиваются очевидцы произошедшего в центре Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке ищут очевидцев произошедшего на проспекте «Красного Знамени», сообщает PRIMPRESS.
«Днем по адресу «Красного Знамени», 90, ст. 2 была вывезена незаконно машина на эвакуаторе. Может, кто что видел, сообщите, пожалуйста, важна любая информация, тел. для связи 89502800666», — написали пострадавшие в соцсетях.
Судя по фотографиям пропавшей машины, она использовалась для рекламы продавцов морепродуктов, из-за чего многие подписчики инстаграм-паблика не стали сочувствовать утрате. «Правильно, что увезли. Это ведро там только место занимало».
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