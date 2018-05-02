Разыскиваются очевидцы произошедшего в центре Владивостока

Во Владивостоке ищут очевидцев произошедшего на проспекте «Красного Знамени», сообщает PRIMPRESS.

«Днем по адресу «Красного Знамени», 90, ст. 2 была вывезена незаконно машина на эвакуаторе. Может, кто что видел, сообщите, пожалуйста, важна любая информация, тел. для связи 89502800666», — написали пострадавшие в соцсетях.

Судя по фотографиям пропавшей машины, она использовалась для рекламы продавцов морепродуктов, из-за чего многие подписчики инстаграм-паблика не стали сочувствовать утрате. «Правильно, что увезли. Это ведро там только место занимало».