В массовой аварии в Динском районе женщина вылетела из автомобиля и погибла под колесами грузовика

Жуткое ДТП произошло сегодня, 2 мая, около 19.10. На трассе между станицами Васюринской и Воронежской столкнулись сразу несколько автомобилей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, виновником массового ДТП стал водитель автомобиля « Тойота Каролла». Он выехал на встречную полосу, где на большой скорости столкнулся с «десяткой». От удара из отечественного автомобиля вылетела женщина, которая тут же попала под колеса грузовика. Об этом сообщает свидетель происшествия в социальных сетях:

«На моих глазах все произошло! Виновник (…) летел на королле со скоростью не меньше 180 км по встречке! Лоб в лоб протаранил 10-ку, в результате чего женщина-водитель вылетела из за руля и тут же её переехал тонар! А всех остальных (приору и манипулятор) он собрал в кучу после! Сам без царапин оказался в поле!», — сообщает очевидец.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю уточнили, что погибшая — пассажирка ВАЗ-2110. Столкнувшись с «десяткой», «Тойота» отлетела в грузовик-манипулятор, с ними столкнулись " Лада Приора" и "Форд"

С места аварии доставлены в больницу три человека, находившихся в ВАЗ-2110, два человека из авто виновника ДТП и водитель «Форда».