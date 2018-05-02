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Когда смерть забрала не того
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Когда смерть забрала не того 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Водитель внедорожника выехал на встречную полосу многополосного шоссе и понесся навстречу своей судьбе. Как позже выяснилось, автолюбитель был сильно пьян и едва ли отдавал себе отчет о том, что делает.
Автомобилисты, ехавшие в том же направлении по другой стороне дороги, снимали происходящее. В течение почти минуты внедорожник чудом избегал столкновения со встречными машинами и, казалось, что все может обойтись и водитель рано или поздно остановится, осознав происходящее.
Но увы, один из автомобилей все же не увернулся от пьяного водителя и произошло страшное лобовое столкновение. Удар был столь силен, что внедорожник загорелся, а другая машина превратилась в груду смятого металла. Как ни удивительно, но пьяный водитель выжил, а вот девушка в другом авто погибла. Очевидцы происходящего пытались вытащить ее из покореженного авто, но было слишком поздно.
Тот момент, когда очень жаль, что смерть забрала не того, кого стоило бы.
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