Ещё
Volkswagen стал лидером продаж легковых автомобилей для услуг такси в России в 2017 г.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen стал лидером продаж легковых автомобилей для услуг такси в России в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Легковые автомобили марки Volkswagen стали лидером продаж для услуг такси и аренды в России в 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«В 2017 г. юридическими лицами было приобретено 29 тыс. легковых автомобилей для услуг такси и аренды. По результатам исследования был составлен рейтинг самых популярных марок таких машин. В минувшем году юридические лица для услуг такси чаще всего приобретали автомобили марки Volkswagen, на долю которой пришлось 18,3% от общего объема. Второе место в этом рейтинге занимает Skoda (17,9%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (15,2%). В первую пятерку также попали Kia и Renault (13,3% и 9,5% соответственно)», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что кроме перечисленных, в десятку самых популярных марок автомобилей, приобретенных юридическими лицами для нужд такси и аренды в 2017 г., также вошли: Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и Lada (1,5%).
Агентство «Москва»: последние новости
Движение ограничено на МКАД в районе Каширского шоссе из-за ДТП с участием трех автомобилей и автобуса «Автостат»: За январь-март в столице и Подмосковье продано 29 новых автомобилей Maserati Движение ограничено на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе из-за опрокидывания КамАЗа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады358
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение