Volkswagen стал лидером продаж легковых автомобилей для услуг такси в России в 2017 г. 

Легковые автомобили марки Volkswagen стали лидером продаж для услуг такси и аренды в России в 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«В 2017 г. юридическими лицами было приобретено 29 тыс. легковых автомобилей для услуг такси и аренды. По результатам исследования был составлен рейтинг самых популярных марок таких машин. В минувшем году юридические лица для услуг такси чаще всего приобретали автомобили марки Volkswagen, на долю которой пришлось 18,3% от общего объема. Второе место в этом рейтинге занимает Skoda (17,9%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (15,2%). В первую пятерку также попали Kia и Renault (13,3% и 9,5% соответственно)», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что кроме перечисленных, в десятку самых популярных марок автомобилей, приобретенных юридическими лицами для нужд такси и аренды в 2017 г., также вошли: Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и Lada (1,5%).