Топ-5 самых опасных дорог мира в Instagram смелых путешественников

Дорога смерти в провинции Юнгас (Боливия)

«Дорога смерти» или, как ее еще называют, «дорога судьбы» длится 55 километров и в самой высокой точке достигает 3,6 км над уровнем моря. Ограждения над бездной нет, и десятки машин ежегодно падают с грязной дороги вниз или становятся жертвами оползня, немало среди них туристических и маршрутных автобусов. Фотографиями с этой дороги пестрит Instagram — туристы со всего мира покоряют ее на велосипедах.

Шоссе Карнали (Непал)

250 километров экстрима, ежегодно заканчивающиеся гибелью для десятков путешественников. По большей части по этой ужасающей трассе не ездят на легковых авто, предпочитая мотоциклы. Обрывы, оползни, невозможность разминуться со встречным транспортом — особенно внедорожниками и рейсовыми автобусами — в общем, ночной кошмар в обличии дороги. По соответствующему геотегу в соцсетях ты найдешь немало кадров с людьми, пытающимися вытащить из грязи свои авто.

Дорога к вулкану Котопахи (Эквадор)

На 40 км по дороге к вулкану Котопахи можно попасть под извержение этого вулкана, а еще чаще — стать жертвой наводнения. Людей в считанные минуты смывает с этой, казалось бы, тихой и безобидной трассы. В хорошие дни это солнечное место, любимое путешественниками мира.

Дорога к каньону Скипперс (Новая Зеландия)

Место столь же красивое, сколь и смертоносное. Эту дорогу для себя построили шахтеры пару сотен лет назад, не подозревая, что по ней будет проходить кто-то кроме них (и тем более эффектно фотографироваться) — чтобы понять это, достаточно взглянуть на старый мост рабочих. Узкая и длинная дорога у каньона не позволяет разминуться встречным авто, приводя к трагедиям — или, в лучшем случае, к необходимости километрами сдавать назад.

Горная дорога возле Гилгит-Балтистан (Пакистан)

Эта дорога называется романтично — Fairy Meadows Road (по-английски — луга фей). Однако ее исключительная высота (3,3 км над уровнем моря) и расположение на скале делают трассу по-настоящему опасной. Местные жители ходят здесь пешком, продвинутые туристы предпочитают мотоциклы, и даже на внедорожнике нельзя чувствовать себя в безопасности — гравийный путь, которому уже несолько сотен лет, регулярно плывет и сбрасывает с себя легковушки и автобусы. Однако любители экстрима добираются и сюда — смотри фото!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram