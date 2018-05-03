Ещё
Топ-5 самых опасных дорог мира в Instagram смелых путешественников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-5 самых опасных дорог мира в Instagram смелых путешественников 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Дорога смерти в провинции Юнгас (Боливия)
«Дорога смерти» или, как ее еще называют, «дорога судьбы» длится 55 километров и в самой высокой точке достигает 3,6 км над уровнем моря. Ограждения над бездной нет, и десятки машин ежегодно падают с грязной дороги вниз или становятся жертвами оползня, немало среди них туристических и маршрутных автобусов. Фотографиями с этой дороги пестрит Instagram — туристы со всего мира покоряют ее на велосипедах.
Шоссе Карнали (Непал)
250 километров экстрима, ежегодно заканчивающиеся гибелью для десятков путешественников. По большей части по этой ужасающей трассе не ездят на легковых авто, предпочитая мотоциклы. Обрывы, оползни, невозможность разминуться со встречным транспортом — особенно внедорожниками и рейсовыми автобусами — в общем, ночной кошмар в обличии дороги. По соответствующему геотегу в соцсетях ты найдешь немало кадров с людьми, пытающимися вытащить из грязи свои авто.
Дорога к вулкану Котопахи (Эквадор)
На 40 км по дороге к вулкану Котопахи можно попасть под извержение этого вулкана, а еще чаще — стать жертвой наводнения. Людей в считанные минуты смывает с этой, казалось бы, тихой и безобидной трассы. В хорошие дни это солнечное место, любимое путешественниками мира.
Дорога к каньону Скипперс (Новая Зеландия)
Место столь же красивое, сколь и смертоносное. Эту дорогу для себя построили шахтеры пару сотен лет назад, не подозревая, что по ней будет проходить кто-то кроме них (и тем более эффектно фотографироваться) — чтобы понять это, достаточно взглянуть на старый мост рабочих. Узкая и длинная дорога у каньона не позволяет разминуться встречным авто, приводя к трагедиям — или, в лучшем случае, к необходимости километрами сдавать назад.
Горная дорога возле Гилгит-Балтистан (Пакистан)
Эта дорога называется романтично — Fairy Meadows Road (по-английски — луга фей). Однако ее исключительная высота (3,3 км над уровнем моря) и расположение на скале делают трассу по-настоящему опасной. Местные жители ходят здесь пешком, продвинутые туристы предпочитают мотоциклы, и даже на внедорожнике нельзя чувствовать себя в безопасности — гравийный путь, которому уже несолько сотен лет, регулярно плывет и сбрасывает с себя легковушки и автобусы. Однако любители экстрима добираются и сюда — смотри фото!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Пародии на Тейлор Свифт, яркие платья и протест против всего мира: кем была устроившая стрельбу в офисе YouTube Насим Агдам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады358
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение