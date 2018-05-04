Напротив «Торгового городка» на проспекте Карла Маркса снесли незаконную автостоянку

Улицы Самары благоустраивают в преддверии чемпионата мира по футболу. В пятницу, 4 мая, на проспекте Карла Маркса напротив «Торгового городка» демонтировали незаконную автостоянку. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщил представитель администрации Советского района.

Совместно с Прокуратурой Советского района и Отделом полиции №3 провели снос автостоянки на пр. Карла Маркса, 245. pic.twitter.com/ldIWxCzUjj — Адм Советского р-на (@AdmSov) 4 мая 2018 г.

— В ближайшее время в Самаре уберут еще два незаконных объекта, — рассказал и. о. руководителя УФССП по Самарской области Денис Шильников. Ранее на пересечении Мичурина и Клинической убрали ларьки, где продавали готовые обеды, сладости и одежду. А одним из самых резонансных процессов по сносу торговых точек стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Авроры и Аэродромной.