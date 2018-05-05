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Около 800 росгвардейцев примут участие в параде Победы на Красной площади
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Около 800 росгвардейцев примут участие в параде Победы на Красной площади 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
БАЛАШИХА /Московская область/, 5 мая. /ТАСС/. Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов проверил готовность сводного парадного полка, участвующего в параде Победы 9 мая. Всего на Красной площади в этом году пройдут около 800 военнослужащих ведомства.
"Сегодня мы видим как тревожно и неспокойно в мире, наблюдаем, что происходит в странах бывшего Советского Союза, где националисты оскверняют памятники истории, запрещают русский язык, ущемляют права и свободы граждан, творят насилие против собственного народа, а ветеранам Великой Отечественной войны запрещают участвовать в памятных мероприятиях 9 мая, публично приравнивая их к военным преступникам. А ведь Великая Отечественная битва за будущее всего человечества состоялась именно в союзе всех народов. Я уверен, что для миллионов людей День Победы — это наш общий праздник. Вам выпала великая честь — достойно, гордо и красиво, чеканя шаг, пройти по Красной площади; вы покажете всему миру силу, мощь, величие войск правопорядка, способных противостоять преступности и терроризму", — сказал Меликов, выступая в дивизии им. Дзержинского.
Он также отметил, что росгвардейцы полностью готовы к участию в параде Победы. «Смотр проводился в канун генеральной репетиции, которая запланирована на 6 мая. Сегодня мы проверили готовность наших расчетов — здесь на плацу дивизии им. Дзержинского и на Ходынском поле была проверена готовность механизированной колонны войск национальной гвардии, которая будет принимать участие в параде. Общий вывод — личный состав и техника к участию в параде готова», — сказал он.
Всего, по данным пресс-службы ведомства, в параде примут участие около 800 военнослужащих Росгвардии — это парадный расчет дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, Саратовского военного Краснознаменного института и Московского президентского кадетского училища им. М. А. Шолохова.
"Впервые участники парадного расчета дивизии им. Ф. Э. Дзержинского вооружены не традиционным автоматом Калашникова, а специальным автоматом «Вал», который отличается лучшими техническими характеристиками и небольшим весом. Одеты воины-дзержинцы будут в новую полевую форму Росгвардии. При ее создании разработчики постарались использовать все самые современные разработки, а также учесть пожелания самих военнослужащих", — отметили в пресс-службе Росгвардии.
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