Росгвардейцы пройдут по дорогам войны

Старт дал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов в Москве в Парке Победы на Поклонной горе на площади у Вечного огня.

Автопробег Росгвардии пройдет под легендарным символом несокрушимости нашей страны — Знаменем Победы, которое проследует в автоколонне по маршруту в Центральном округе: Москва — Можайск — Вязьма — Смоленск — Москва.

Копию знамени передал участникам акции Центральный музей Великой Отечественной войны.

Символично, но именно там, на Смоленской земле, четыре особо отличившиеся дивизии внутренних войск после ожесточенных боев в 1941 году получили наименования «гвардейские». Так что нынешние росгвардейцы — наследники той, старой гвардии. И проедут они по дорогам войны, где эта гвардия рождалась. Поэтому акция так и называется: «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

Протяженность маршрута — около 10 тысяч километров. Задача участников автопробега — посетить места боевой славы и мемориалы погибшим воинам в 50 городах и 100 населенных пунктах и возложить венки и цветы. Разумеется, росгвардейцы сами увидят и оценят состояние памятных мест, если потребуется — организуют помощь в их восстановлении и обновлении.

Не исключено, что будут восстановлены доселе неизвестные фамилии павших бойцов, найдены документы, личные вещи, захоронения. Все это потребует и научной, и организационной, и, может быть, ритуальной работы. В том числе и для этого организуются встречи с ветеранами, поисковиками и всеми заинтересованными активистами, представителями общественности — предстоят не только праздничные речи, но и деловое обсуждение проблем.

Можно не сомневаться, что в этом святом деле росгвардейцы сумеют достичь понимания и с местными администрациями. Кстати, отчет, в том числе и в фотографиях, будет представлен и руководству Росгвардии, и в музей федеральной службы.

Справка «РГ»

В Росгвардии около 650 ветеранов Великой Отечественной войны, действуют 363 общественных организации ветеранов общей численностью около 40 тысяч человек. Среди них — 5 Героев Советского Союза и 14 Героев России, свыше 13 тысяч ветеранов боевых действий. Во многом благодаря заслугам ветеранов-наставников в 2017 году государственными наградами удостоены 174 сотрудника и военнослужащих Росгвардии.

Акция «РГ»

Донские велосипедисты отправились в многодневный автовелопробег «Спасибо за Победу!», организатором которого выступила «РГ». Стартовав из Таганрога, проехав Покровское и Ростов-на-Дону, велоколонна с машинами сопровождения двинулась в другие регионы. Впереди Сочи, Ставрополь, Элиста, Волгоград, Саратов, Самара… Всего из Таганрога стартовали полтора десятка велосипедистов.

Андрей Першин. — Журналистам нечасто доводится стать не свидетелями, а участниками событий, как сейчас. Но этот пробег очень важен. Во-первых, он пройдет не только по территории России, но и по Белоруссии, где так же, как у нас свято чтут память героев Великой Отечественной войны. А во-вторых, велосипедисты поедут по городам, в которых состоятся матчи ЧМ 2018, благодаря которым зарубежные гости лучше узнают Россию, — сказал перед стартом заместитель генерального директора ФГБУ «Редакция »Российской газеты"

Пробег посвящен годовщине Победы. Подготовка к нему велась уже давно. На первом этапе в 2016 году донские велосипедисты проехали маршрут в 3,5 тысячи километров, а в 2017-м преодолели семь тысяч километров. Теперь запланировано почти 12 тысяч километров.

— Этот пробег имеет и патриотическую, и спортивную, и познавательную направленность. Кроме того, он позволит популяризировать наш донской край. Говорят, страшно войти в реку, но потом привыкаешь. Так и здесь. Главное — начать и стартовать с нужным настроем, тогда и весь маршрут сложится удачно, — напутствовал председатель попечительского совета велопробега, Герой России генерал-полковник Владимир Булгаков

Возраст участников пробега тоже разный. Самым младшим велосипедистам — по 15 лет, а, например, автор проекта и идейный вдохновитель акции Евгений Дыгай — ровесник Победы. Ему 73 года, но это не помешало Евгению Степановичу отправиться в долгий и нелегкий путь вместе с молодежью.

— Нет цены тем минутам, когда мы проводим митинги у Вечного огня… И мальчишки не прячут слез. А потом говорят, что без того поколения не было бы их самих? — рассуждает Евгений Дыгай.

Подготовил Руслан Мельников, Ростов-на-Дону