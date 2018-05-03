Перевозчика судят за смертельное ДТП на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае будут судить перевозчика за ДТП с пассажирскими автобусами, в результате которого трое погибли и 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Директора ООО «Экспресс-Газель», которое занимается межрегиональными перевозками пассажиров, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

По данным прокуратуры, 4 января прошлого года водитель автобуса «Higer», следовавший по Чуйскому тракту из Новосибирска в Бийск, попал в ДТП на полосе встречного движения. Автобус столкнулся с «Газелью» и автобусом «ЛАЗ».

В результате аварии погиб водитель «ЛАЗ» и двое пассажиров.

По данным следствия, водитель работал с чрезмерными нагрузками, поэтому переутомление и стало причиной происшествия.

Известно, что виновник аварии ранее был осужден за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц. Его приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии-поселению.

Новое уголовное дело будет рассмотрено в суде Косихинского района.