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Перевозчика судят за смертельное ДТП на трассе в Алтайском крае
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Перевозчика судят за смертельное ДТП на трассе в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском крае будут судить перевозчика за ДТП с пассажирскими автобусами, в результате которого трое погибли и 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
Директора ООО «Экспресс-Газель», которое занимается межрегиональными перевозками пассажиров, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.
По данным прокуратуры, 4 января прошлого года водитель автобуса «Higer», следовавший по Чуйскому тракту из Новосибирска в Бийск, попал в ДТП на полосе встречного движения. Автобус столкнулся с «Газелью» и автобусом «ЛАЗ».
В результате аварии погиб водитель «ЛАЗ» и двое пассажиров.
По данным следствия, водитель работал с чрезмерными нагрузками, поэтому переутомление и стало причиной происшествия.
Известно, что виновник аварии ранее был осужден за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц. Его приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии-поселению.
Новое уголовное дело будет рассмотрено в суде Косихинского района.
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