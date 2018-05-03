Lexus с Toyota готовят специальную программу, которая развеет все мифы о гибридных автомобилях. 

Считается, что гибридные автомобили имеют завышенную стоимость, поэтому теряют свою популярность среди автомобилистов.
По мнению компании Lexus существует ещё ряд стереотипов, по которым эти автомобили не могут стать популярными, например внешний вид и небольшая мощность.
Опрос проводился среди жителей Америки.
Lexus и Toyota решили опробовать программу под названием «Fast as h» с помощью неё специалисты хотят увеличить спрос на гибридные автомобили. Программа включает в себя также и рекламное промо, в котором будут рассказывать о всех плюсах таких автомобилей. Промо будет запущено на популярных радиостанциях, на телевизионных каналах и даже возможно на большом экране в самом центре Нью-Йорка.