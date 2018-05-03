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Вечером 2 мая в Березниках произошло массовое ДТП с пострадавшими
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Вечером 2 мая в Березниках произошло массовое ДТП с пострадавшими 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Груда мятого железа и вылетевшее на дорогу детское кресло. Это последствие массовой аварии, произошедшей вечером 2 мая в Березниках на улице Юбилейная.
Всё случилось в 21.30 на одном из перекрёстков. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы: все пострадавшие в столкновении авто двигались в попутном направлении. Водитель белого Nissan остановился на красный свет. В этот момент в него сзади на всём ходу влетел серый Opel.
Машины как бильярдные шары вылетели на перекрёсток, зацепив с собой соседний Hyundai. Итог столкновения: водители двух первых иномарок с различными травмами в больнице, мужчина за рулём Hyundai чудом остался жив и отделался испугом.
Детское кресло, от удара вылетевшее на дорогу из автомобиля Nissan, было пустым. Ребёнка в салоне в момент аварии не было. По факту произошедшего проводится проверка.
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