Вечером 2 мая в Березниках произошло массовое ДТП с пострадавшими

Груда мятого железа и вылетевшее на дорогу детское кресло. Это последствие массовой аварии, произошедшей вечером 2 мая в Березниках на улице Юбилейная.

Всё случилось в 21.30 на одном из перекрёстков. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы: все пострадавшие в столкновении авто двигались в попутном направлении. Водитель белого Nissan остановился на красный свет. В этот момент в него сзади на всём ходу влетел серый Opel

Машины как бильярдные шары вылетели на перекрёсток, зацепив с собой соседний Hyundai . Итог столкновения: водители двух первых иномарок с различными травмами в больнице, мужчина за рулём Hyundai чудом остался жив и отделался испугом.

Детское кресло, от удара вылетевшее на дорогу из автомобиля Nissan, было пустым. Ребёнка в салоне в момент аварии не было. По факту произошедшего проводится проверка.