Конструкторы вместо авто покупают новосибирцы

«В нашей практике был такой случай — автомобиль Toyota Corona Premio ездил по России уже около десяти лет, его владелец проживал в Коченево. К нам он приехал машину переоформлять, — рассказывает начальник 3 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по НСО Александр СЕРГЕЕВ . — Выявили признаки распила: машина была 1999 года выпуска, при первичном осмотре заметили, что на ремнях безопасности год выпуска указан 2001. Отправили на экспертизу, и оказалось, что автомобиль сварен из трех частей от разных машин. Человек ездил и сам не знал!».

Некоторые особо предприимчивые перекупщики ввозят из-за границы распиленные авто. Через таможню эти куски металла проходят как запчасти или металлолом, затем умелыми руками автомехаников превращаются в автомобиль, который собирают по частям, как «Лего».

Эти машины не только аварийно-опасны, но и незаконны. Их сваривают и заново собирают, но документов к таким автомобилям все равно нет. Для них либо изготавливают поддельные документы, либо пытаются купить настоящие, принадлежащие попавшим в аварию или сгоревшим авто. С них выпиливают номера, приваривают к «конструктору», и вуаля! — машину уже ничем не отличишь от обычного автомобиля.

«Недавно снизили таможенный сбор на кузова, он составляет порядка 15% от стоимости, — говорит подполковник полиции Сергеев. — То есть разрешили ввозить кузов целиком, но без начинки. Здесь машины комплектуют, собирают и с поддельными документами продают. Уже были такие случаи и в Новосибирске».

Чтобы не стать владельцем такого конструктора, всегда обращайте внимание на состояние лакокрасочного покрытия, особенно в тех местах, где могут быть приварены какие­то элементы. Открывайте двери, осматривайте арочный проем — бывает, что под резинкой видны микротрещины. Эти места всегда будут слабым местом в конструкции автомобиля. Однако даже с такими предосторожностями непрофессионалу не всегда возможно выявить подделку.

«Мы смотрим на сам номер, его шрифт, чтобы все цифры и буквы соответствовали друг другу, — пояснил «ВН» Александр Сергеев. — Если инспектор заметил признаки распила, такое авто отправляется на экспертизу. Изымаются документы, и последняя текущая регистрация признается незаконной».

Еще сложнее отличить оригинал ПТС от подделки. Поэтому госавтоинспекторы советуют при покупке автомобиля ставить его на учет вместе с бывшим владельцем и только после этого отдавать деньги. А чтобы вместе с продавцом не ждать в очередях, можно записываться на регистрацию авто через портал госуслуг. Еще и деньги сэкономите: регистрация авто с заменой номера без учета скидки обойдется в 2850 рублей, а через «Госуслуги» — 1995.