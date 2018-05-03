На Владимировской разбился мотоциклист: он столкнулся с поворачивающей машиной 

Утром 3 мая в Железнодорожном районе Новосибирска Тойота столкнулась с мотоциклом — мотоциклист попал в больницу.
«"Тойота Функарго" двигалась со стороны Владимировского спуска с поворотом на улицу Саратовская. За рулём женщина 50-го года рождения (68 лет. — Прим. ред.). Мотоцикл "Хонда" двигался по улице Владимировская со стороны Сухарная в сторону Владимировского спуска. В пути следования произошло ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Мотоциклиста увезли на скорой — остальные обстоятельства уточняются, пояснил инспектор.