Житель Лысьвы провалился под лёд на городском пруду

2 мая в городе Лысьва городские спасатели помогли местному жителю, провалившемуся под лёд на городском пруду. Пострадавший жив, мужчина получил переохлаждение и после купания в холодной воде попал в руки медиков.

О ЧП на водоёме сообщает сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, это уже третье ЧП на тонком льду за последний месяц. 25 апреля в посёлке Троица Пермского района под лёд провалились трое рыбаков. Один мужчина смог выбраться на берег самостоятельно, второго рыбака достали из ледяной воды спасатели, а третьего, увы, спасти не удалось. Он утонул.