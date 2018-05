Циклон в приморских соцсетях: «адская» воронка, поваленные деревья, утопленные автомобили

В сети инстаграм появляются фото и видео последствий непрекращающегося ливня и ураганного ветра во Владивостоке и в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Очевидцы сообщают, что в связи с затоплением перекрыт проезд в районе Смоляниново. Объезд через пристань.

В районе улицы Космонавтов во Владивостоке тонут автомобили.

Такая же ситуация наблюдается в районе улицы Борисенко во Владивостоке.

При этом отлично работает ливневка — в настоящее время она напоминает воронку, которую пользователи уже окрестили «адской». К сожалению, ситуацию она не спасает.

Затопления также в районах улиц Калинина и Снеговой.

Среди последствий циклона — сорванная порывами ветра крыша одного из зданий в Уссурийске на базе «Дружба» в районе 6 км. Из-за этого инцидента также повреждены машины.

Во Владивостоке в районе проспекта Красного Знамени, 47 упавшее дерево задело припаркованные автомобили и перегородило проход пешеходам, спускающимся с лестницы.

Еще одно дерево упало в районе улицы Русской перед Автовокзалом.