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Циклон в приморских соцсетях: «адская» воронка, поваленные деревья, утопленные автомобили
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Циклон в приморских соцсетях: «адская» воронка, поваленные деревья, утопленные автомобили 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В сети инстаграм появляются фото и видео последствий непрекращающегося ливня и ураганного ветра во Владивостоке и в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Очевидцы сообщают, что в связи с затоплением перекрыт проезд в районе Смоляниново. Объезд через пристань.
В районе улицы Космонавтов во Владивостоке тонут автомобили.
Такая же ситуация наблюдается в районе улицы Борисенко во Владивостоке.
При этом отлично работает ливневка — в настоящее время она напоминает воронку, которую пользователи уже окрестили «адской». К сожалению, ситуацию она не спасает.
Затопления также в районах улиц Калинина и Снеговой.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on May 2, 2018 at 4:01pm PDT  A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on May 2, 2018 at 4:01pm PDT  Среди последствий циклона — сорванная порывами ветра крыша одного из зданий в Уссурийске на базе «Дружба» в районе 6 км. Из-за этого инцидента также повреждены машины.
Во Владивостоке в районе проспекта Красного Знамени, 47 упавшее дерево задело припаркованные автомобили и перегородило проход пешеходам, спускающимся с лестницы.
Еще одно дерево упало в районе улицы Русской перед Автовокзалом.
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