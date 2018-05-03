ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела

Сегодня утром, 3 мая, в районе Московского тракта произошло серьезное ДТП. На дороге, ведущей в ДНТ «Тополя», столкнулись автомобили Daewoo Nexia Volkswagen . Один из них в итоге полностью сгорел.

— По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia — мужчина 1987 года рождения — выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Обе машины в итоге улетели в кювет, а Daewoo Nexia загорелась, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

По словам инспекторов ДПС, которые сейчас работают на месте аварии, у водителя Daewoo Nexia есть признаки алкогольного опьянения. В данный момент полицейские ищут его документы, чтобы направить на медицинское освидетельствование. Не исключено, что они сгорели вместе с машиной.

В результате этой аварии пострадал один человек — пассажир Daewoo Nexia. Характер и тяжесть полученных травм пока неизвестны. Обстоятельства ДТП выясняются.