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ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела
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ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела 

72.ru 30 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 3 мая, в районе Московского тракта произошло серьезное ДТП. На дороге, ведущей в ДНТ «Тополя», столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Volkswagen. Один из них в итоге полностью сгорел.
— По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia — мужчина 1987 года рождения — выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Обе машины в итоге улетели в кювет, а Daewoo Nexia загорелась, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
По словам инспекторов ДПС, которые сейчас работают на месте аварии, у водителя Daewoo Nexia есть признаки алкогольного опьянения. В данный момент полицейские ищут его документы, чтобы направить на медицинское освидетельствование. Не исключено, что они сгорели вместе с машиной.
В результате этой аварии пострадал один человек — пассажир Daewoo Nexia. Характер и тяжесть полученных травм пока неизвестны. Обстоятельства ДТП выясняются.
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