Сальто мотоциклиста, смертельное ДТП и погром на Голышева: смотрим дорожные видео недели

Минувшая неделя запомнилась тюменцам авариями с участием автомобилей Daewoo Nexia . В объектив очевидцев попали последствия двух таких ДТП. Сразу после столкновений машины загорелись. Водитель одной из них не смог выбраться из покореженного салона и от полученных травм скончался на месте. Новые подробности страшной аварии и другие инциденты, связанные с дорогами и машинами — в нашей еженедельной подборке видеороликов.

Смертельное ДТП на трассе Тюмень — Омск

В минувшую субботу, 28 апреля, на 53-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и КАМАЗ. Легковушка, залетев под грузовик, загорелась.

— Автомобиль Daewoo Nexia из Тюмени, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и залетел под КАМАЗ. Лобовое столкновение спровоцировало возгорание. В результате легковушка выгорела полностью, а у грузовика обгорела кабина. Человек, находящийся за рулем Daewoo Nexia, погиб, а водитель грузовика не получил травм, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Машина вспыхнула после удара

Изначально в ГИБДД предположили, что за рулем легковушки находилась женщина, на которую зарегистрирован этот автомобиль, но позже выяснилось, что в страшном ДТП погиб мужчина 1958 года рождения. Его водительский стаж насчитывал 35 лет.

Сальто мотоциклиста на Червишевском тракте

В минувшие выходные на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана в Тюмени столкнулись автомобиль Toyta и мотоцикл Honda . Авария произошла возле торгового центра «Континент».

— Водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, — сообщила подробности Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — был доставлен в больницу с ушибами бедра и стопы.

Это ДТП попало в объектив видеорегистратора одной из находившихся поблизости машин. На кадрах видно, что мотоциклист после столкновения перелетел через легковушку.

Мотоциклист сделал сальто

Пьяный водитель устроил ДТП у дач на Московском тракте

Третьего мая в районе Московского тракта произошло серьезное ДТП. На дороге, ведущей в ДНТ «Тополя», столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Volkswagen . Один из них в итоге полностью сгорел.

— Водитель Daewoo Nexia — мужчина 1987 года рождения — выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Обе машины улетели в кювет, а Daewoo Nexia загорелась, — пояснили в госавтоинспекции.

Сальто мотоциклиста2_2018-05-04 Проверка на трезвость показала, что водитель Daewoo Nexia сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сгоревшая машина, как выяснилось позже, принадлежала его сестре.

В результате ДТП пострадал молодой человек 1994 года рождения. Пассажира автомобиля Daewoo Nexia госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, рвано-ушибленной раной лба и ушибом колена.

Машины, пострадавшие от непогоды

Из-за сильных порывов ветра в последние дни апреля в Тюмени пострадали несколько машин. На улице Пермякова на автомобили, стоящие в ожидании зеленого света, упала растяжка с дорожными знаками, а в одном из дворов на крышу иномарки приземлились куски стройматериала, сорванные с крыши.

Сальто мотоциклиста1_2018-05-04 Маршрутка едет по встречной

Утром 4 мая тюменец стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения водителем общественного транспорта. Маршрутка №57 на перекрестке выехала на встречную полосу.

Сальто мотоциклиста3_2018-05-04 Пьяная девушка громила машины во дворе на Голышева

Жители многоквартирного дома № 4 по улице Голышева в Тюмени накануне, 3 мая, наблюдали в своем дворе настоящий концерт, устроенный молодой соседкой. 21-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии. На протяжении полутора часов она кричала, ругалась с прохожими и громила припаркованные автомобили.

Тюменка громит авто на Голышева