Сальто мотоциклиста, смертельное ДТП и погром на Голышева: смотрим дорожные видео недели 

Минувшая неделя запомнилась тюменцам авариями с участием автомобилей Daewoo Nexia. В объектив очевидцев попали последствия двух таких ДТП. Сразу после столкновений машины загорелись. Водитель одной из них не смог выбраться из покореженного салона и от полученных травм скончался на месте. Новые подробности страшной аварии и другие инциденты, связанные с дорогами и машинами — в нашей еженедельной подборке видеороликов.
Смертельное ДТП на трассе Тюмень — Омск
В минувшую субботу, 28 апреля, на 53-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и КАМАЗ. Легковушка, залетев под грузовик, загорелась.
— Автомобиль Daewoo Nexia из Тюмени, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и залетел под КАМАЗ. Лобовое столкновение спровоцировало возгорание. В результате легковушка выгорела полностью, а у грузовика обгорела кабина. Человек, находящийся за рулем Daewoo Nexia, погиб, а водитель грузовика не получил травм, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Машина вспыхнула после удара
Изначально в ГИБДД предположили, что за рулем легковушки находилась женщина, на которую зарегистрирован этот автомобиль, но позже выяснилось, что в страшном ДТП погиб мужчина 1958 года рождения. Его водительский стаж насчитывал 35 лет.
Сальто мотоциклиста на Червишевском тракте
В минувшие выходные на пересечении Червишевского тракта и улицы Баумана в Тюмени столкнулись автомобиль Toyta и мотоцикл Honda. Авария произошла возле торгового центра «Континент».
— Водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, — сообщила подробности Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Водитель двухколесного транспорта — молодой человек 1989 года рождения — был доставлен в больницу с ушибами бедра и стопы.
Это ДТП попало в объектив видеорегистратора одной из находившихся поблизости машин. На кадрах видно, что мотоциклист после столкновения перелетел через легковушку.
Мотоциклист сделал сальто
Пьяный водитель устроил ДТП у дач на Московском тракте
Третьего мая в районе Московского тракта произошло серьезное ДТП. На дороге, ведущей в ДНТ «Тополя», столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Volkswagen. Один из них в итоге полностью сгорел.
— Водитель Daewoo Nexia — мужчина 1987 года рождения — выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Обе машины улетели в кювет, а Daewoo Nexia загорелась, — пояснили в госавтоинспекции.
Сальто мотоциклиста2_2018-05-04 Проверка на трезвость показала, что водитель Daewoo Nexia сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сгоревшая машина, как выяснилось позже, принадлежала его сестре.
В результате ДТП пострадал молодой человек 1994 года рождения. Пассажира автомобиля Daewoo Nexia госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, рвано-ушибленной раной лба и ушибом колена.
Машины, пострадавшие от непогоды
Из-за сильных порывов ветра в последние дни апреля в Тюмени пострадали несколько машин. На улице Пермякова на автомобили, стоящие в ожидании зеленого света, упала растяжка с дорожными знаками, а в одном из дворов на крышу иномарки приземлились куски стройматериала, сорванные с крыши.
Сальто мотоциклиста1_2018-05-04 Маршрутка едет по встречной
Утром 4 мая тюменец стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения водителем общественного транспорта. Маршрутка №57 на перекрестке выехала на встречную полосу.
Сальто мотоциклиста3_2018-05-04 Пьяная девушка громила машины во дворе на Голышева
Жители многоквартирного дома № 4 по улице Голышева в Тюмени накануне, 3 мая, наблюдали в своем дворе настоящий концерт, устроенный молодой соседкой. 21-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии. На протяжении полутора часов она кричала, ругалась с прохожими и громила припаркованные автомобили.
Тюменка громит авто на Голышева
— Сообщение поступило в 20:29 в отдел № 6. Сотрудники выехали на место, задержали девушку 1997 года рождения и доставили ее в полицию. Задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отдел полиции уже поступило три заявления от владельцев поврежденных машин. Ущерб, причиненный им, будет установлен после проведения экспертиз. По факту инцидента сейчас проводится проверка, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городской полиции. Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).