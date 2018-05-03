Водители, будьте внимательны: сегодня вечером центр Перми перекроют для репетиции парада

Сегодня, 3 мая, будет закрыто движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту и ряду улиц, прилегающих к Октябрьской площади. Перекрытия связаны с репетицией парада ко Дню Победы. Рассказываем, когда и по каким улицам невозможно будет проехать.

С 19:00 до 23:00 на время проведения репетиций торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и театрализованного пролога по Октябрьской площади движение транспорта будет ограничено на прилегающих улицах.

На время проведения репетиций на Октябрьской площади будет закрыто движение по улицам:

• Екатерининской — от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

• Луначарского — от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

• Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленина;

• Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Монастырской;

Кроме того, в дни репетиций будет запрещена стоянка по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Екатерининской и на Октябрьской площади.

— На период ограничения движения пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути, — сообщили в пермской мэрии.

На время репетиций изменится движение автобусных маршрутов № 3, 7, 10, 14, 33, 60, 68 и троллейбусов № 1, № 5. Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

— автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановки «Улица Попова»;

— автобус №3 в прямом направлении будет следовать от перекрестка улиц Монастырской и Сибирской по Сибирской, Пушкина и далее по маршруту следования, в обратном направлении без изменений;

— автобус №10 в прямом направлении будет следовать от перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от перекрестка улиц Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту — далее по маршруту следования;

— автобус №14 в прямом направлении будет следовать от перекрестка улиц Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от перекрестка улиц Николая Островского и Пушкина по Пушкина, Попова, Ленина — далее по маршруту следования;

— автобус №33 в направлении центра города будет следовать от перекрестка улиц Попова и Ленина по Попова, Пушкина, Сибирской — далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова — далее по маршруту следования;

— автобус №60 в прямом направлении будет следовать от перекрестка улиц Попова и Ленина по Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту — далее по маршруту следования, в обратном направлении от перекрестка Комсомольского проспекта и Пушкина по Пушкина, Попова — далее по маршруту следования;

— автобус №68 в прямом направлении будет следовать от перекрестка улиц Ленина и Борчанинова по Борчанинова, Пушкина, Николая Островского — далее по маршруту следования, в обратном направлении от перекрестка улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина — далее по маршруту следования;

— троллейбусы №1, №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».

Вторая репетиция парада назначена на 7 мая. 9 мая с самого утра будут перекрыты Октябрьская площадь и улица Ленина от Комсомольского проспекта до Театра-Театра. С 10:00 здесь начнется парад, а с 11:00 пройдет «Бессмертный полк». Дальше городские гуляния продолжатся на площади у Театра-Театра. Вечером на главной сцене пройдет концерт Ларисы Долиной. А в 23:00 горожане увидят праздничный салют.