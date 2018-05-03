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Восстание машин в Пензе: «Nissan Juke» «уехал» с автомойки и врезался в стену
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Восстание машин в Пензе: «Nissan Juke» «уехал» с автомойки и врезался в стену 

PNZdrive 19 минут назад
Фото: PNZdrive
На автомойке в Пензе во время рядовой процедуры один из автомобилей по неизвестным причинам тронулся с места и протаранил стену. О неприятном инциденте рассказал один из очевидцев «побега»: в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» житель областного центра разместил фотографии, сделанные на месте необычного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль марки «Nissan Juke» вызволяют из западни с помощью спецтехники.
В комментариях пензенцы быстро идентифицировали место действия — мойка самообслуживания на улице Воронова.
«Просто перепутала педальки, ну, или R и D», — прокомментировал снимок один из Интернет-пользователей.
«Жуки вообще воды боятся, этим все и объясняется», «Майский, видимо, на взлет шел» — шутили подписчики соцсетей, обыгрывая название авто.
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