Восстание машин в Пензе: «Nissan Juke» «уехал» с автомойки и врезался в стену

На автомойке в Пензе во время рядовой процедуры один из автомобилей по неизвестным причинам тронулся с места и протаранил стену. О неприятном инциденте рассказал один из очевидцев «побега»: в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» житель областного центра разместил фотографии, сделанные на месте необычного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль марки « Nissan Juke» вызволяют из западни с помощью спецтехники.

В комментариях пензенцы быстро идентифицировали место действия — мойка самообслуживания на улице Воронова.

«Просто перепутала педальки, ну, или R и D», — прокомментировал снимок один из Интернет-пользователей.

«Жуки вообще воды боятся, этим все и объясняется», «Майский, видимо, на взлет шел» — шутили подписчики соцсетей, обыгрывая название авто.