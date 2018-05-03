На трассе в Приангарье медвежонок «обрычал» водителя автомобиля

3 мая на 80-м километре трассы «Таксимо-Бодайбо» проезжающий водитель снял на камеру мобильного телефона медведицу и медвежонка. Лесные жители вышли на трассу и заметив автомобиль начали убегать прямо по дороге.

Водитель некоторое время ехал за ними, наблюдая, как медвежонок отстает. Мать-медведица в это время была уже далеко, водитель поравнялся с малышом, на что тот в ответ проявил свой звериный характер — начал громко реветь на преследователя. Мужчина в ответ на это посмеялся и дал медвежонку убежать, после чего тот скрылся за ограждением дороги.