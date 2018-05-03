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На трассе в Приангарье медвежонок «обрычал» водителя автомобиля
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На трассе в Приангарье медвежонок «обрычал» водителя автомобиля 

АиФ Иркутск 12 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
3 мая на 80-м километре трассы «Таксимо-Бодайбо» проезжающий водитель снял на камеру мобильного телефона медведицу и медвежонка. Лесные жители вышли на трассу и заметив автомобиль начали убегать прямо по дороге.
Водитель некоторое время ехал за ними, наблюдая, как медвежонок отстает. Мать-медведица в это время была уже далеко, водитель поравнялся с малышом, на что тот в ответ проявил свой звериный характер — начал громко реветь на преследователя. Мужчина в ответ на это посмеялся и дал медвежонку убежать, после чего тот скрылся за ограждением дороги.
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