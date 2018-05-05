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Очевидцы сняли на видео медвежонка с медведицей, бегающих на трассе в Иркутской области
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Очевидцы сняли на видео медвежонка с медведицей, бегающих на трассе в Иркутской области 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В какой-то момент медвежонок остановился напротив машины и зарычал на водителя.
Водитель фуры, проезжая по трассе в Иркутской области, снял на видео, как маленький медвежонок бегает в вместе со своей мамой по проезжей части.
На кадрах видно, как животные гуляют по дороге, но, заметив автомобиль, начинают убегать. Маленький медвежонок отставал от своей мамаши, а та время от времени останавливалась, чтобы дождаться.
В конце видео малыш устал бегать, встал на дороге и начал рычать на проезжающий мимо автомобиль.
«Такой маленький, а уже ругается. Да беги, беги!», — пошутил водитель, снимавший видео и остановил свою машину.
После этого медведи перелезли через ограждение трассы и умчались в лес. Ролик выложен в YouTube и набрал огромное количество просмотров и комментариев. Пользователи уже нарекли медвежонка «хозяином тайги».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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