Очевидцы сняли на видео медвежонка с медведицей, бегающих на трассе в Иркутской области

В какой-то момент медвежонок остановился напротив машины и зарычал на водителя.

Водитель фуры, проезжая по трассе в Иркутской области, снял на видео, как маленький медвежонок бегает в вместе со своей мамой по проезжей части.

На кадрах видно, как животные гуляют по дороге, но, заметив автомобиль, начинают убегать. Маленький медвежонок отставал от своей мамаши, а та время от времени останавливалась, чтобы дождаться.

В конце видео малыш устал бегать, встал на дороге и начал рычать на проезжающий мимо автомобиль.

«Такой маленький, а уже ругается. Да беги, беги!», — пошутил водитель, снимавший видео и остановил свою машину.

После этого медведи перелезли через ограждение трассы и умчались в лес. Ролик выложен в YouTube и набрал огромное количество просмотров и комментариев. Пользователи уже нарекли медвежонка «хозяином тайги».