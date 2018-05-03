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На Тутаевском шоссе «десятка» врезалась в микроавтобус: на скорой увезли двух детей
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На Тутаевском шоссе «десятка» врезалась в микроавтобус: на скорой увезли двух детей 

76.ru 8 минут назад
Фото: 76.ru
Вчера вечером в Ярославле случилась серьёзная авария. Столкнулись «десятка» и микроавтобус «Мерседес».
— ДТП произошло на Тутаевском шоссе, около 64-го дома, — уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Очевидцы говорят, что на месте работали сразу несколько бригад скорой помощи.
— Двоих детей увезли на скорой, — написал в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» «ВКонтакте» Дмитрий Веденеев. — В какой машине они были, не знаю, забирали из «Мерседеса».
Дмитрий рассказал, что, когда он подошёл, водитель легковушки лежал в стороне на путях между рельсами.
— Внятных слов от него не было слышно, — говорит мужчина.
Водители, ставшие свидетелями аварии, говорят что легковая машина, внутри которой сидела семья — мужчина, его жена и дети, неслась на приличной скорости.
— Все живы, а у мужчины, похоже, перелом ноги, — говорят водители.
Редакция узнаёт подробности происшествия, следите за обновлениями.
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