Названы самые популярные автомобильные марки для такси в РФ

Ведущее автомобильное аналитическое агенство «Автостат» назвало самые популярные марки для таксистов в России. Согласно сведениям издания, по итогам 2017 года юридические лица в РФ приобрели более 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.

Чаще остальных юрлица в качестве автомобилей для такси чаще всего приобретали машины марки Volkswagen — 18,3% от общего объема. Второе место по этому показателю досталось Skoda — 17,9%. Первую тройку замыкает Hyundai — 15,2%. В ТОП-5 вошли Kia Renault с долей в 13,3 и 9,5% соответственно.