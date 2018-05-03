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Названы самые популярные автомобильные марки для такси в РФ
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Названы самые популярные автомобильные марки для такси в РФ 

Daily-Motor 55 минут назад
Фото: Daily-Motor
Ведущее автомобильное аналитическое агенство «Автостат» назвало самые популярные марки для таксистов в России. Согласно сведениям издания, по итогам 2017 года юридические лица в РФ приобрели более 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.
Чаще остальных юрлица в качестве автомобилей для такси чаще всего приобретали машины марки Volkswagen — 18,3% от общего объема. Второе место по этому показателю досталось Skoda — 17,9%. Первую тройку замыкает Hyundai — 15,2%. В ТОП-5 вошли Kia и Renault с долей в 13,3 и 9,5% соответственно.
В десятке рейтинга самых популярных марок для такси на российском авторынке также отметились следующие автомобильные бренды: Ford с долей в 7 процентов, Nissan — с долей в 4,6%, Toyota — с долей в 1,7%, Mercedes-Benz — с долей в 1,6 процента и Lada — с долей в 1,5%.
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