Жители Чалны помогли поймать пьяного водителя за рулем

Нетрезвый мужчина, возвращавшийся с рыбалки, не смог доехать до Петрозаводска из-за бдительных сельчан.

Сотрудники ГИБДД Карелии в минувшие выходные поймали пьяного водителя благодаря помощи жителей поселка Чална Прионежского района Карелии, сообщает паблик ведомства в соцсетях.

Бдительный житель Чалны позвонил в отдел полиции и сообщил, что в поселке, на обочине стоит автомобиль « Фольксваген », в котором спят водитель и пассажир. Ближайший наряд — инспекторы ДПС Прионежского района — незамедлительно выдвинулись в Чалну. На автодороге «Подъезд к аэропорту Бесовец — Петрозаводск», данный автомобиль был остановлен. 52-летний водитель автомобиля оказался в нетрезвом состоянии, как пояснил — возвращался с рыбалки.

Водитель отстранен от управления автомобилем. Оформлены материалы по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ. Дальнейшее решение примет суд.

Бдительные Чалнинцы, не любят пьяных за рулем! Спасибо за ответственное отношение к безопасности дорожного движения,

— говорится в сообщении.