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Жители Чалны помогли поймать пьяного водителя за рулем
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Жители Чалны помогли поймать пьяного водителя за рулем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нетрезвый мужчина, возвращавшийся с рыбалки, не смог доехать до Петрозаводска из-за бдительных сельчан.
Сотрудники ГИБДД Карелии в минувшие выходные поймали пьяного водителя благодаря помощи жителей поселка Чална Прионежского района Карелии, сообщает паблик ведомства в соцсетях.
Бдительный житель Чалны позвонил в отдел полиции и сообщил, что в поселке, на обочине стоит автомобиль «Фольксваген», в котором спят водитель и пассажир. Ближайший наряд — инспекторы ДПС Прионежского района — незамедлительно выдвинулись в Чалну. На автодороге «Подъезд к аэропорту Бесовец — Петрозаводск», данный автомобиль был остановлен. 52-летний водитель автомобиля оказался в нетрезвом состоянии, как пояснил — возвращался с рыбалки.
Водитель отстранен от управления автомобилем. Оформлены материалы по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ. Дальнейшее решение примет суд.
Бдительные Чалнинцы, не любят пьяных за рулем! Спасибо за ответственное отношение к безопасности дорожного движения,
— говорится в сообщении.
По материалам: ptzgovorit.ru
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