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За сутки в Башкирии под машину попали два пешехода
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За сутки в Башкирии под машину попали два пешехода 

ufa1.ru 27 минут назад
Фото: ufa1.ru
Два несчастных случая на дороге произошли в республике за прошедшую среду, 2 мая.
Первый инцидент случился в Гафурийском районе в начале шестого утра. На 44-м километре трассы Архангельское — Красноусольский водитель за рулем ВАЗ-2110 не заметил идущего по обочине мужчину и сбил его. Пострадавший оказался 29-летним местным жителем. С сотрясением мозга его увезли в больницу.
Второе ДТП произошло в Уфимском районе в одиннадцатом часу вечера. По трассе Москва — Уфа на ВАЗ-2109 ехал 27-летний житель Илишевского района. На 1322-м километре дорогу по нерегулируемому переходу перебегала 44-летняя женщина. Водитель не успел затормозить — пешеход попала под колеса.
— С ушибами и ссадинами 44-летнюю женщину доставили в ближайшую больницу, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Башкирии.
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