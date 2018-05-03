За сутки в Башкирии под машину попали два пешехода

Два несчастных случая на дороге произошли в республике за прошедшую среду, 2 мая.

Первый инцидент случился в Гафурийском районе в начале шестого утра. На 44-м километре трассы Архангельское — Красноусольский водитель за рулем ВАЗ-2110 не заметил идущего по обочине мужчину и сбил его. Пострадавший оказался 29-летним местным жителем. С сотрясением мозга его увезли в больницу.

Второе ДТП произошло в Уфимском районе в одиннадцатом часу вечера. По трассе Москва — Уфа на ВАЗ-2109 ехал 27-летний житель Илишевского района. На 1322-м километре дорогу по нерегулируемому переходу перебегала 44-летняя женщина. Водитель не успел затормозить — пешеход попала под колеса.