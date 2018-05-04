Дорожные службы восстановили движение по трассе Владивосток — Находка в Приморье

Сотрудники приморского краевого предприятия «Примавтодор» восстановили утром в пятницу движение по временной дороге через реку Лобога на трассе Владивосток — Находка, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Станислав Луценко.

Ранее сообщалось о мощном циклоне, который принес в Приморье обильные осадки и сильный ветер. Перемыт оказался временный проезд через реку Лобога, соединяющий Владивосток и Находку. При этом, основной проезд на автодороге Артем — Находка через аварийный мост в районе поселка Смоляниново сейчас временно ограничен.

«Специалисты работали всю ночь, и закончили восстановление к утру. Уже в 06:00 (23:00 3 мая мск) движение через реку было восстановлено», — рассказал Луценко.

Он добавил, что восстановлены также перемытые ранее дороги к селам Данильченково в Лазовском районе и к Береговому во Владивостокском городском округе. В настоящий момент остается закрытым движение только в село Кроуновка (около 500 жителей) в Уссурийском городском округе, но там работы начнутся только после спада воды.

По информации Приморского гидрометеоцентра, в пятницу, с отходом циклона к острову Сахалин, интенсивность осадков постепенно начнет ослабевать, ветер 9−14 м/c, на побережье 15−20 м/с. Во Владивостоке осадки уже прекратились, в ближайшие сутки ожидаемый подъем уровня воды в реках западных, южных и восточных районов составит 1,2−2,0 метра, на остальной территории края — 0,2−1,0 метра.