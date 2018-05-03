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Непогода в Приморье: прервано движение на трассе Находка — Артем
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Непогода в Приморье: прервано движение на трассе Находка — Артем 

Мир24 2 часа назад
Фото: Приморская газета
В Приморье, на которое обрушился мощный циклон, из-за подтопления прервано движение на трассе между городами Находка и Артем. Об этом передает «МИР 24» со ссылкой на агентство РИА «Новости». В настоящее время дорожные службы устраняют последствия непогоды.
Ранее пресс-служба краевого Минэнерго сообщила, что из-за мощного циклона, бушующего в крае, без света остались почти 27 тыс. жителей.
С вечера 2 мая по настоящее время из-за штормового ветра с дождем происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. К аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад в составе 56 человек и 16 единиц спецтехники. Кроме того, во Владивостоке из-за шторма остановили движение некоторых видов наземного транспорта.
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