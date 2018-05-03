В аварии под Нефтеюганском погиб мужчина-пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 апреля 2018 года в 05:40 на 28 км автодороги «Подьезд к Сургуту» Нефтеюганского района.

Водитель на автомобиле « Лада » наехал на припаркованный грузовик «Урал». От удара легковушку отбросило на стоящего на обочине пешехода.

В результате ДТП 26-летний мужчина-пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.