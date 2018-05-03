В аварии под Нефтеюганском погиб мужчина-пешеход 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 апреля 2018 года в 05:40 на 28 км автодороги «Подьезд к Сургуту» Нефтеюганского района.
Водитель на автомобиле «Лада» наехал на припаркованный грузовик «Урал». От удара легковушку отбросило на стоящего на обочине пешехода.
В результате ДТП 26-летний мужчина-пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД по Югре, всего за прошедший период на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 22 — получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.